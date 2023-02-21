Меншикова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Меншиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
27.09.1849 ст.
Сын: Меншиков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич
Смерть
Неизвестно