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Меншикова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Меншиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1834

Муж: Меншиков Василий Никитич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1849 ст.

Сын: Меншиков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Меншиков Василий Никитич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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