Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитина

Место рождения

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1800 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.1803 ст.

Сын: Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никифоров

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Дмитрия Александрова сына Александрова
Смерть
Неизвестно
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