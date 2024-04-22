Агафья Никитина
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Кузьма Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Лаврентий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
04.08.1800 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
28.11.1803 ст.
Сын: Кузьма Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никифоров
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещика Дмитрия Александрова сына Александрова
Смерть
Неизвестно