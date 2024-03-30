Кузнецова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1906
ГАВО 556-7-2-37 л 107
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Трофимович
ГАВО 556-7-37 л 2(1)22
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.
Дочь: Прокопьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Трофимович
ГАВО 556-7-38 л 66 Восприемник Иван Трофимович Прокопьев
Смерть
Неизвестно