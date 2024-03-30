Кузнецова Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Прокопьев Василий Трофимович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-2-37 л 107
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Трофимович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-37 л 2(1)22
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.

Дочь: Прокопьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Трофимович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-38 л 66 Восприемник Иван Трофимович Прокопьев
Смерть
Неизвестно
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