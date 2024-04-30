Фёдор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Павлов
Мать: Евфимия Степанова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Прохорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Прохорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Прохорова
Смерть
До 1779