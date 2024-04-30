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Фёдор Григорьев

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Павлов

Мать: Евфимия Степанова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Прохорова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Прохорова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Прохорова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
До 1779

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