Ляшкевич Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти26.02.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ляшкевич ?
Мать: ?
Бракосочетание
24.01.1911
Жена: Ляшкевич Анна Евлампиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1911
отставной Коллежский асессор
Работа или профессия
1911
кассир Поречского уездного казначейства
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
26.02.1912