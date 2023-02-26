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Ляшкевич Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

26.02.1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ляшкевич ?

Мать: ?

Бракосочетание
24.01.1911

Жена: Ляшкевич Анна Евлампиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1911
отставной Коллежский асессор
Работа или профессия
1911
кассир Поречского уездного казначейства
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
26.02.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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