Кучеренко (Орлова) Макрина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
17.05.1870
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Гришай Александра Романовна
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ефремова Мария Романовна
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1880
Сын: Кучеренко Семен Романович
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1882
Дочь: Пивоварова Ольга Романовна
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1884
Дочь: Гутнева Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Кучеренко Пантелеймон Романович
Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно