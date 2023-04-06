Кучеренко (Орлова) Макрина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучеренко (Орлова) Макрина Терентьевна

Кучеренко (Орлова) Макрина Терентьевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Орлов Терентий Исидорович

Мать: Орлова Ульяна Гавриловна

Бракосочетание
17.05.1870

Муж: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Гришай Александра Романовна

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ефремова Мария Романовна

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1880

Сын: Кучеренко Семен Романович

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
18.06.1882

Дочь: Пивоварова Ольга Романовна

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1884

Дочь: Гутнева Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Кучеренко Пантелеймон Романович

Отец ребёнка: Кучеренко Роман Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close