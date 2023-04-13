Орлова Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шаульская Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Орлов Терентий Исидорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кучеренко Макрина Терентьевна
Отец ребёнка: Орлов Терентий Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно