Орлова Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Ульяна Гавриловна

Орлова Ульяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шаульская Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Орлов Терентий Исидорович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кучеренко Макрина Терентьевна

Отец ребёнка: Орлов Терентий Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Терентий Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно