Александровский Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.07.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1890
Сын: Александровский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева
Рождение ребёнка
03.02.1892
Сын: Александровский Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева
с.Успенский Погост Вязниковского р-на.
Рождение ребёнка
19.02.1894
Сын: Александровский Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева
Рождение ребёнка
24.12.1895
Сын: Александровский Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1896
погост Успенский Вязниковского уезда