Александровский Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександровский Сергей Михайлович

Александровский Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1890

Сын: Александровский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева

Рождение ребёнка
03.02.1892

Сын: Александровский Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева

с.Успенский Погост Вязниковского р-на.
Рождение ребёнка
19.02.1894

Сын: Александровский Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева

Рождение ребёнка
24.12.1895

Сын: Александровский Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Александровская Анна Парфениева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская Анна Парфениева

Смерть
29.07.1896
погост Успенский Вязниковского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close