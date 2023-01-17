Никитинская Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитинская Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1910 ст.

Муж: Никитинский Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Никитинский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Никитинский Григорий Андреевич

Анциферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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