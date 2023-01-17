Никитинская Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1914
Сын: Никитинский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Никитинский Григорий Андреевич
Анциферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область