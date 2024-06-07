Дресвяникова (Пермякова) Евдокия Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Пермякова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Пелагея Галахтионовна

Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маренина (Дресвяникова) Параскева Галахтионовна

Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Александра Галахтионовна

Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Ларион Галахтионович

Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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