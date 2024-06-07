Дресвяникова (Пермякова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Пелагея Галахтионовна
Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маренина (Дресвяникова) Параскева Галахтионовна
Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Александра Галахтионовна
Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Ларион Галахтионович
Отец ребёнка: Дресвяников Галахтион Иевич
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно