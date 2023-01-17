Михеев Константин Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.
Дочь: Михеева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Михеева Матрона Григорьевна
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.
Дочь: Михеева Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Михеева Матрона Григорьевна
Бракосочетание
11.11.1874 ст.
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно