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Михеев Константин Иванов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Дочь: Михеева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Михеева Матрона Григорьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Михеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.

Дочь: Михеева Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Михеева Матрона Григорьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1874 ст.

Жена: Котова Параскева Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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