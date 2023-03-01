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Курятников Леонид Петрович
Курятников Леонид Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Курятников Пётр Леонидович
1962 г.р.
Мать
Курятникова (Самсонова) Вера Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1987
Отец:
Курятников Пётр Леонидович
Мать:
Курятникова Вера Ивановна
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