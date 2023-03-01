Курятников Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурятников Леонид Петрович

Курятников Леонид Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1987

Отец: Курятников Пётр Леонидович

Мать: Курятникова Вера Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close