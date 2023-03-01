Курятникова (Самсонова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1987
Сын: Курятников Леонид Петрович
Отец ребёнка: Курятников Пётр Леонидович
Рождение ребёнка
06.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курятников Пётр Леонидович