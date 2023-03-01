Курятникова (Самсонова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курятникова (Самсонова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.1987

Сын: Курятников Леонид Петрович

Отец ребёнка: Курятников Пётр Леонидович

Рождение ребёнка
06.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курятников Пётр Леонидович

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