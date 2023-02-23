Офтаева (Офтаев) Елена Осиповна/Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти24.10.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1849 и ?.09.1849
Сын: Офтаев Степан Иванов
Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Офтаев Егор (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Офтаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович
Смерть
24.10.1891