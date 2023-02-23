Офтаева (Офтаев) Елена Осиповна/Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офтаева (Офтаев) Елена Осиповна/Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1849 и ?.09.1849

Сын: Офтаев Степан Иванов

Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Офтаев Егор (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Офтаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Офтаев Иван Федорович

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
24.10.1891
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