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Офтаев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
20.04.1835
Саратовской Губернии, Хвалынского уезда, дер. Собакина
№8 ревизии - 32
Рождение ребёнка
Между 1849 и ?.09.1849

Сын: Офтаев Степан Иванов

Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Офтаев Егор (Георгий) Иванович

Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Офтаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
До 1871
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