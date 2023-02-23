Офтаев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
20.04.1835
Саратовской Губернии, Хвалынского уезда, дер. Собакина
№8 ревизии - 32
Рождение ребёнка
Между 1849 и ?.09.1849
Сын: Офтаев Степан Иванов
Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Офтаев Егор (Георгий) Иванович
Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Офтаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Офтаева Елена Осиповна/Иосифовна
Смерть
До 1871