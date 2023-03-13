Барановъ Сергей
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Барановъ Евсей
Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Педагея
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Григорий
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Барановъ Федоръ
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Барановъ Андреянъ
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Барановъ Емельянъ
Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Ирина Федорова