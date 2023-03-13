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Барановъ Сергей

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Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Барановъ Евсей

Мать: Баранова Ненила Леонтьева

Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Педагея

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Григорий

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Барановъ Федоръ

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Барановъ Андреянъ

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Барановъ Емельянъ

Мать ребёнка: Баранова Ирина Федорова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ирина Федорова

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