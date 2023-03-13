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Баранова Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Сергей

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Баранова) Педагея

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Григорий

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Баранова) Ирина

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Барановъ Федоръ

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Барановъ Андреянъ

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Барановъ Емельянъ

Отец ребёнка: Барановъ Сергей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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