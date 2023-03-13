Баранова Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Баранова) Педагея
Отец ребёнка: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Григорий
Отец ребёнка: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Баранова) Ирина
Отец ребёнка: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Барановъ Федоръ
Отец ребёнка: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Барановъ Андреянъ
Отец ребёнка: Барановъ Сергей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Барановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Барановъ Сергей