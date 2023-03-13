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Баранова Ненила Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Барановъ Евсей

Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Барановъ Сергей

Отец ребёнка: Барановъ Евсей

Орловка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Евсей