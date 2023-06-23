Колгатина (Морозова) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828
Бракосочетание
16.02.1845
Рождение ребёнка
09.10.1854
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1857
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1860
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1863
Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1866
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Рождение ребёнка
17.03.1871
Дочь: Колгатина (Колгатина) Ирина Львовна
Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович
Смерть
Неизвестно