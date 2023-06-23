Колгатина (Морозова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина (Морозова) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828

Отец: Морозов Андрей Максимович

Мать: Морозова (Жарикова) Екатерина Деевна

Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Колгатин Яков Львович

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1857

Сын: Колгатин Георгий Львович

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1860

Сын: Колгатин Гавриил Львович

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1863

Дочь: Колгатина (Колгатина) Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1866

Сын: Колгатин Степан Львович

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1871

Дочь: Колгатина (Колгатина) Ирина Львовна

Отец ребёнка: Колгатин Лев Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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