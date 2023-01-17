Кудряшов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Артышта, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1973
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область