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Кудряшов Александр Васильевич

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Место рождения

Алексеевка, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Артышта, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1973
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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