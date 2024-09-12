Симонова Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Симонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1848
Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно