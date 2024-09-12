Симонова Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Симонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1848

Сын: Симонов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Симонов Алексей Петрович

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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