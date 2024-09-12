Симонов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Симонов Алексей Петрович
Мать: Симонова Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Симонов Кирилл Алексадрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Симонова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1890