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Симонов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Симонов Алексей Петрович

Мать: Симонова Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Симонов Кирилл Алексадрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Симонова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1890

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