Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1971
Дочь: Дежнева (Тебенева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Тебенев Александр Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1981
Дочь: Чернавина (Тебенева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Тебенев Александр Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область