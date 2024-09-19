Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна

Место рождения

Домна, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

03.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949

Отец: Шамота Григорий Ефимович

Мать: Серафима (Копысова) Шамота Георгиевна

Домна, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тебенев Александр Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1971

Дочь: Дежнева (Тебенева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Тебенев Александр Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1981

Дочь: Чернавина (Тебенева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Тебенев Александр Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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