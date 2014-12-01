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Тебенев Александр Александрович

Место рождения

Магдагачи

Дата рождения

28.12.1946

Дата смерти

01.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1946

Отец: Тебенев Александр Дмитриевич

Мать: Тебенева (Бахарева) Елизавета Меркурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
31.07.1971

Дочь: Дежнева (Тебенева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
26.04.1981

Дочь: Чернавина (Тебенева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.12.2014

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