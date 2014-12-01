Тебенев Александр Александрович
Место рожденияМагдагачи
Дата рождения28.12.1946
Дата смерти01.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1971
Дочь: Дежнева (Тебенева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
26.04.1981
Дочь: Чернавина (Тебенева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Тебенева (Шамота) Тамара Григорьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.12.2014