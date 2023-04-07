Казаков Феофан Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1933
Дата смерти07.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933
со слов дочери Надежды Антоновой (Казаковой)
Рождение ребёнка
22.11.1956
Рождение ребёнка
10.01.1959
Рождение ребёнка
10.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.03.1969
Похоронен в д. Горносталёвке