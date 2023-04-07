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Казаков Феофан Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

07.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Казаков Феофан Павлович

Мать: Казакова Аграфена Ивановна

со слов дочери Надежды Антоновой (Казаковой)
Рождение ребёнка
22.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Нина Александровна

Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Нина Александровна

Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Нина Александровна

Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Нина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Смерть
07.03.1969
Похоронен в д. Горносталёвке
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