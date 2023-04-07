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Казакова Аграфена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

28.09.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Казаков Феофан Феофанович

Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович

со слов дочери Надежды Антоновой (Казаковой)
Рождение ребёнка
02.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович

Место жительства
Неизвестно
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Смерть
28.09.1945
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