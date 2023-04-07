Казакова Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти28.09.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1933
Сын: Казаков Феофан Феофанович
Отец ребёнка: Казаков Феофан Павлович
со слов дочери Надежды Антоновой (Казаковой)
Рождение ребёнка
02.05.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Смерть
28.09.1945