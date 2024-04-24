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Павлов Алексей Максимович

Место рождения

Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

18.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Павлов Максим Данилович

Мать: Павлова Анна Петровна

Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.03.1885 ст.
Ощепково, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | 18 марта 1885 г. умер, погребен 20, запись 8. Ощепковской деревни крестьянина Макима Данилова Павлова сын младенец Алексей, 5 дней, от родимца. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д... Показать все

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