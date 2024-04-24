Павлов Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти18.03.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Павлов Максим Данилович
Мать: Павлова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1885 ст.
Причина смерти: от родимца | 18 марта 1885 г. умер, погребен 20, запись 8. Ощепковской деревни крестьянина Макима Данилова Павлова сын младенец Алексей, 5 дней, от родимца. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д... Показать все