Богомолова Марья Иевлева
Место рожденияСинбирский уездъ деревня Тимошкино
Дата рождения1690
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1732
Сын: Богомоловъ Данила
Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ
Тимошкино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Богомоловъ Иванъ
Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ
Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1747
Сын: Богомоловъ Егоръ
Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богомоловъ Петръ
Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Богомоловъ Афонасей
Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомоловъ Максимъ