Богомолова Марья Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Марья Иевлева

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Место рождения

Синбирский уездъ деревня Тимошкино

Дата рождения

1690

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1732

Сын: Богомоловъ Данила

Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ

Тимошкино
Рождение ребёнка
1740

Сын: Богомоловъ Иванъ

Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ

Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1747

Сын: Богомоловъ Егоръ

Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Богомоловъ Петръ

Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Богомоловъ Афонасей

Отец ребёнка: Богомоловъ Максимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомоловъ Максимъ

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