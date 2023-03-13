Богомоловъ Максимъ
Место рожденияСинбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Дата рождения1716
Дата смерти1752
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Богомоловъ Дмитрей
Мать: не указана
Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1732
Сын: Богомоловъ Данила
Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева
Тимошкино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Богомоловъ Иванъ
Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева
Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1747
Сын: Богомоловъ Егоръ
Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богомоловъ Петръ
Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Богомоловъ Афонасей
Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Марья Иевлева
Смерть
1752
Тимошкино