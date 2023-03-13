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Богомоловъ Максимъ

Место рождения

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной

Дата рождения

1716

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Богомоловъ Дмитрей

Мать: не указана

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1732

Сын: Богомоловъ Данила

Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева

Тимошкино
Рождение ребёнка
1740

Сын: Богомоловъ Иванъ

Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева

Синбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1747

Сын: Богомоловъ Егоръ

Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Богомоловъ Петръ

Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Богомоловъ Афонасей

Мать ребёнка: Богомолова Марья Иевлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Марья Иевлева

Смерть
1752
Тимошкино