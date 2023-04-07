Важник Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Алексей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1877

Отец: Важник Михаил Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Серафима Алексеева

Мать ребёнка: Важник Анна Карпова

Рождение ребёнка
?.06.1902

Дочь: Иулиана Алексеева

Мать ребёнка: Важник Анна Карпова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Важник Анна Карпова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Важник Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Важник Анна Карпова

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
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