Важник Алексей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1877
Отец: Важник Михаил Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Серафима Алексеева
Мать ребёнка: Важник Анна Карпова
Рождение ребёнка
?.06.1902
Дочь: Иулиана Алексеева
Мать ребёнка: Важник Анна Карпова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Важник Анна Карпова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Важник Анна Карпова
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно