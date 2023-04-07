Важник (Важнік) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник (Важнік) Анна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Серафима Алексеева

Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
?.06.1902

Дочь: Иулиана Алексеева

Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Важник Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов

Копейное, Пуховичский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
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