Важник (Важнік) Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Серафима Алексеева
Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
?.06.1902
Дочь: Иулиана Алексеева
Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Важник Алексей Михайлов
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно