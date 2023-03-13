Кулаковъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Кулаковъ Дмитрий
Мать: Кулакова Евдокия
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Кулаковъ Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1909
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Кулаковъ Василий
Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея
Рождение ребёнка
02.01.1918
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея