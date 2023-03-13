Кулаковъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаковъ Тимофей

Кулаковъ Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кулаковъ Дмитрий

Мать: Кулакова Евдокия

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Кулаковъ Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1909

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Кулаковъ Василий

Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1918

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кулаковъ Пелагея

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close