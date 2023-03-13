Кулаковъ (Григорьева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаковъ (Григорьева) Пелагея

Кулаковъ (Григорьева) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Григорьевъ Гаврила

Мать: Григорьева Екатерина

Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1909

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Кулаковъ Василий

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1918

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close