Хохлова (Корочкина) Соломония Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1891 ст.
Воспреемнник - Михаил Львов (Леонтьевич) Корочкин и деревни Машуги крестьянская жена Димитриева
Бракосочетание
05.02.1914
Поручители по жениху: Сергей Васильев Хохлов, Иоанн Дмитриев Хохлов, по невесте: Иоанн Васильев Александров Павел Иоаннов Аникин
Рождение ребёнка
18.01.1915 ст.
Сын: Хохлов Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Хохлов Сергей Васильев
Воспреемники: города Мензелинска мещанин Александр Васильев Хохлов того же города мещанская девица Евфросиния Георгиевна Корочкина
Рождение ребёнка
05.11.1917 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Сергей Васильев
Восприемники: города Мензелинска состоящий на действительной военной службе старший унтер-офицер Николай Васильев Сорокин и мещанская дочь девица Евфросиния Георгиевна Корочкина
Смерть
Неизвестно