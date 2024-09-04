Хохлова (Корочкина) Соломония Георгиевна 01.08.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлова (Корочкина) Соломония Георгиевна

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1891 ст.

Отец: Корочкин Георгий (Егор) Леонтьевич

Мать: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемнник - Михаил Львов (Леонтьевич) Корочкин и деревни Машуги крестьянская жена Димитриева
Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Хохлов Сергей Васильев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: Сергей Васильев Хохлов, Иоанн Дмитриев Хохлов, по невесте: Иоанн Васильев Александров Павел Иоаннов Аникин
Рождение ребёнка
18.01.1915 ст.

Сын: Хохлов Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Хохлов Сергей Васильев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: города Мензелинска мещанин Александр Васильев Хохлов того же города мещанская девица Евфросиния Георгиевна Корочкина
Рождение ребёнка
05.11.1917 ст.

Сын: Хохлов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Хохлов Сергей Васильев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: города Мензелинска состоящий на действительной военной службе старший унтер-офицер Николай Васильев Сорокин и мещанская дочь девица Евфросиния Георгиевна Корочкина
Смерть
Неизвестно

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