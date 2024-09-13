Корочкин Георгий (Егор) Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
17.04.1866 ст.
Восприемники: села Мажарова крестьяне Гай Васильев Фиона Федорова
Восприемник
18.08.1888
дочь Наталия Мензелинского уезда деревни Мушуги крестьянина Иоанна Дмитриева Пудова и законной жены его Веры Фдоровны Воспреемница: мещанская жена Александра Акакиева Колесникова
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Поручители: по жениху города Мензелинска крестьяне Павел Алексеев Рукавичников, Матфей Андреев Каташ, мещанин Павел Георгиев Пудов по невесте города Мензелинска мещане Алексей Еварестов Быков и Косма ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.
Дочь: Хохлова (Корочкина) Соломония Георгиевна
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Воспреемнник - Михаил Львов (Леонтьевич) Корочкин и деревни Машуги крестьянская жена Димитриева
Рождение ребёнка
04.03.1893 ст.
Дочь: Корочкина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Воспрееемники: города Мензелинска крестьянин Николай Георгиев Быков того же города мещанская жена Вера Дмитриева Дмитриева
Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.
Дочь: Филипова (Корочкина) Евфросиния Егоровна
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
21.02.1898 ст.
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Восприемники: мензелиский крестьянин Николай Георгиев Быков и крестьянская девица Елена Георгиевна Быкова
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Сын: Корочкин Василий Егорович
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Воспреемники: Мензелинской волости деревни Максимовки крестьянин Быков Николай Егоров той же деревни Крестьянская девица Елена Георгиева Быкова
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Дочь: Корочкина Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна
Воспреемники: города Мензелинска дворянин Константин Евгеньев Архипов, того же города крестьянская девица Александра Иоаннова Одногулова
Восприемник
29.09.1906 ст.
Сын Петр города Мензелинска запасного рядового Терентия Георгиева Быкова и жены его Стефаниды Никитиной Воспреемница: мещанская девица Вера Никитина Тихан
Смерть
Неизвестно