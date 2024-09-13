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Корочкин Георгий (Егор) Леонтьевич

Место рождения

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

17.04.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1866 ст.

Отец: Корочкин Леонтий Яковлев

Мать: Корочкина Агафья Филиппова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: села Мажарова крестьяне Гай Васильев Фиона Федорова
Восприемник
18.08.1888
дочь Наталия Мензелинского уезда деревни Мушуги крестьянина Иоанна Дмитриева Пудова и законной жены его Веры Фдоровны Воспреемница: мещанская жена Александра Акакиева Колесникова
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Жена: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Поручители: по жениху города Мензелинска крестьяне Павел Алексеев Рукавичников, Матфей Андреев Каташ, мещанин Павел Георгиев Пудов по невесте города Мензелинска мещане Алексей Еварестов Быков и Косма ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.

Дочь: Хохлова (Корочкина) Соломония Георгиевна

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемнник - Михаил Львов (Леонтьевич) Корочкин и деревни Машуги крестьянская жена Димитриева
Рождение ребёнка
04.03.1893 ст.

Дочь: Корочкина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Воспрееемники: города Мензелинска крестьянин Николай Георгиев Быков того же города мещанская жена Вера Дмитриева Дмитриева
Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.

Дочь: Филипова (Корочкина) Евфросиния Егоровна

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1898 ст.

Сын: Корочкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: мензелиский крестьянин Николай Георгиев Быков и крестьянская девица Елена Георгиевна Быкова
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Сын: Корочкин Василий Егорович

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Мензелинской волости деревни Максимовки крестьянин Быков Николай Егоров той же деревни Крестьянская девица Елена Георгиева Быкова
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Корочкина Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Корочкина (Быкова) Ирина Георгиевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: города Мензелинска дворянин Константин Евгеньев Архипов, того же города крестьянская девица Александра Иоаннова Одногулова
Восприемник
29.09.1906 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сын Петр города Мензелинска запасного рядового Терентия Георгиева Быкова и жены его Стефаниды Никитиной Воспреемница: мещанская девица Вера Никитина Тихан
Смерть
Неизвестно

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