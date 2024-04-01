Ильин Семён Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Семён Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ильин Евстафий?

Мать: Ильина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Ульяна Аверьяновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Ульяна Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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