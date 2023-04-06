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Турчанина (Юрина) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1891

Дата смерти

16.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1891

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Горшина Анна

Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1913

Муж: Турчанинъ Адрианъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1913

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Турчанин Михаил

Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1973
Орск, город Орск, Оренбургская область
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