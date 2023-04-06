Турчанина (Юрина) Акулина
Место рождения
Дата рождения09.06.1891
Дата смерти16.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1891
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Маремьяна
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Горшина Анна
Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
24.04.1913
Муж: Турчанинъ Адрианъ
Рождение ребёнка
25.12.1913
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ
Рождение ребёнка
1921
Сын: Турчанин Михаил
Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Турчанинъ Адрианъ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1973
Орск, город Орск, Оренбургская область