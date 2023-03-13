Мухина Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Авдотья Андреева

Мухина Авдотья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мухинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мухинъ Василий

Гурьевка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Мухинъ Василий

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мухинъ Логинъ

Отец ребёнка: Мухинъ Василий

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close