Мухинъ Василий 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухинъ Василий

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ

Мать: не указана

Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мухинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева

Гурьевка
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Мухина) Федора

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мухинъ Логинъ

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

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