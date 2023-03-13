Мухинъ Василий
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ
Мать: не указана
Гурьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мухинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева
Гурьевка
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Мухина) Федора
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мухинъ Логинъ
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Андреева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда