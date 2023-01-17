Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1889

Муж: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.03.1890

Сын: Мягкоступов Василий (Меркелович)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Мария (Маркелловна) Меркеловна

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Сергеенкова Евдокия (Меркеловна)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.08.1895

Дочь: Наталья (Меркеловна)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1897

Сын: Мягкоступов Федор (Феодор) (Меркелович)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.10.1899

Дочь: Пелагея (Меркеловна)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Мягкоступов Павел (Маркуллович)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Мягкоступов Иван (Меркелович)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Мягкоступов Александр (Меркелович)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.08.1906

Дочь: Васса (Меркеловна)

Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1946
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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