Мягкоступова (Мыльченкова) Анисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1889
Рождение ребёнка
04.03.1890
Рождение ребёнка
01.08.1891
Дочь: Мария (Маркелловна) Меркеловна
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Сергеенкова Евдокия (Меркеловна)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
06.08.1895
Дочь: Наталья (Меркеловна)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
18.09.1897
Сын: Мягкоступов Федор (Феодор) (Меркелович)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
12.10.1899
Дочь: Пелагея (Меркеловна)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
05.11.1900
Рождение ребёнка
26.09.1902
Сын: Мягкоступов Иван (Меркелович)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Рождение ребёнка
30.08.1904
Рождение ребёнка
21.08.1906
Дочь: Васса (Меркеловна)
Отец ребёнка: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Смерть
1946
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно