Галаева (Юдина) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалаева (Юдина) Людмила Степановна

Галаева (Юдина) Людмила Степановна

Место рождения

деревня Зудово Верхне-Городковского района Молотовской области

Дата рождения

03.05.1931

Дата смерти

18.04.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаев Тимофей Григорьевич

Бракосочетание
08.10.1956

Муж: Галаев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаев Тимофей Григорьевич

Смерть
18.04.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.