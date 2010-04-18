Галаева (Юдина) Людмила Степановна
Место рождениядеревня Зудово Верхне-Городковского района Молотовской области
Дата рождения03.05.1931
Дата смерти18.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галаев Тимофей Григорьевич
Бракосочетание
08.10.1956
Рождение ребёнка
13.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галаев Тимофей Григорьевич
Смерть
18.04.2010