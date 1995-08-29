Галаев Тимофей Григорьевич
Место рождениядеревня Паркино Астрадамовского района Ульяновской области
Дата рождения05.02.1930
Дата смерти29.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
шахтёр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галаева (Юдина) Людмила Степановна
Бракосочетание
08.10.1956
Рождение ребёнка
13.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галаева (Юдина) Людмила Степановна
Смерть
29.08.1995
Причина смерти: инфаркт