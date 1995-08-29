Галаев Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаев Тимофей Григорьевич

Место рождения

деревня Паркино Астрадамовского района Ульяновской области

Дата рождения

05.02.1930

Дата смерти

29.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
шахтёр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаева (Юдина) Людмила Степановна

Бракосочетание
08.10.1956

Жена: Галаева (Юдина) Людмила Степановна

Рождение ребёнка
13.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галаева (Юдина) Людмила Степановна

Смерть
29.08.1995
Причина смерти: инфаркт

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