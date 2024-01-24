Милов Юлий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилов Юлий Федорович

Милов Юлий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1912

Дата смерти

После 1980

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912

Отец: Милов Федор Тимофеевич

Мать: Кубли Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 15.02.1938

Сын: Милов Герман Юлиевич

Мать ребёнка: Милова Лидия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова Лидия Афанасьевна

Смерть
После 1980
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close