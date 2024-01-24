Милов Юлий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1912
Дата смертиПосле 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912
Отец: Милов Федор Тимофеевич
Мать: Кубли Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.02.1938
Сын: Милов Герман Юлиевич
Мать ребёнка: Милова Лидия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милова Лидия Афанасьевна
Смерть
После 1980
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область