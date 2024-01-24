Милов Герман Юлиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилов Герман Юлиевич

Милов Герман Юлиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.02.1938

Дата смерти

Около 2021

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1938

Отец: Милов Юлий Федорович

Мать: Милова Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Роза

Рождение ребёнка
04.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милова Роза

Смерть
Около 2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close