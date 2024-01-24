Милов Герман Юлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.02.1938
Дата смертиОколо 2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.02.1938
Отец: Милов Юлий Федорович
Мать: Милова Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова Роза
Рождение ребёнка
04.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милова Роза
Смерть
Около 2021