Ленковъ Никита Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленковъ Никита Ивановъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1703

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1731

Сын: Ленковъ Архипъ

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1761
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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