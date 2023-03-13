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Ленковъ Архипъ

Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ленковъ Никита Ивановъ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Якина Долматова Стефанида

Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ленковъ Алексей

Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ленковъ-Самаринъ Федоръ

Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Матрена Иванова

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