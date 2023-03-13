Ленковъ Архипъ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ленковъ Никита Ивановъ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Якина Долматова Стефанида
Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ленковъ Алексей
Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Ленкова Матрена Иванова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Матрена Иванова