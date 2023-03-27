Зверева (Тимофеева) Елизавета Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Тимофеева) Елизавета Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

До 1882

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: Горемыкина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиселидзе Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калерия Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович

Смерть
До 1882
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