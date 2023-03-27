Зверева (Тимофеева) Елизавета Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиДо 1882
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: Горемыкина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиселидзе Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерского уезда Новгородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калерия Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Зверев Василий Иванович
Смерть
До 1882