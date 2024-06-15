Лукьянов Сергей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения05.07.1820 ст.
Дата смерти27.06.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1820 ст.
дата крещения - 08.07.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Симеон Егорович Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 10 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 16 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Бракосочетание
Между 1838 и 1840
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 20 лет, жена - Соломия Алексеевна, 24 года 16 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 25 лет, жена - Салманида Алексеевна, 29 лет 15 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 30 лет, жена - Саломия Алексеевна, 24 года 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Приемная Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Соломонида / Салманида / Соломония / Соломия Алексеевна
приемная
Военная служба
1855
В ИР 1855 его нет, жена - солдатка
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 40 лет, жена - Соломония Алексеевна, 34 года 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 43 года, жена - Соломония Алексеевна, 37 лет 15 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 54 года, жена - Соломония Алексеевна, 44 года 12 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр ... Показать все
Смерть
27.06.1888 ст.
фамилия - Лукьянов дата погребения - 29.06.1888 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 71 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пе... Показать все