Приемная Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лукьянов Сергей Лукьянович
Мать: Лукьянова Соломонида / Салманида / Соломония / Соломия Алексеевна
приемная
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 15 лет, приемыш 12 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797.... Показать все
Смерть
После 1870