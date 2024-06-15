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Приемная Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лукьянов Сергей Лукьянович

Мать: Лукьянова Соломонида / Салманида / Соломония / Соломия Алексеевна

приемная
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 15 лет, приемыш 12 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797.... Показать все
Смерть
После 1870

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