Нефедовский Илларион Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедовский Филипп Кириллович
Мать: Нефедовская Акулина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нефедовский Александр Илларионович
Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Нефедовская Ираида Илларионовна
Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедовская Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно