Нефедовский Илларион Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Илларион Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедовский Филипп Кириллович

Мать: Нефедовская Акулина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нефедовский Александр Илларионович

Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Нефедовская Ираида Илларионовна

Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедовская Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Нефедовская Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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